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НовостиОбщество15 мая 2023 3:44

Более 1,2 млн руб. возместят жители Иркутской области, которые устроили два лесных пожара

Суд постановил признать виновными жителей Качугского и Иркутского районов виновными
Регина РАХИМОВА
Регина РАХИМОВА
Чтобы потушить два лесных пожара, органам лесного хозяйства понадобилось более 1,2 млн рублей.

Чтобы потушить два лесных пожара, органам лесного хозяйства понадобилось более 1,2 млн рублей.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Более 1,2 млн рублей возместят жители Иркутской области, которые устроили два лесных пожара. Вспыхнули возгорания в Качугском районе в прошлом году. Недавно суд постановил признать виновными жителей Качугского и Иркутского районов виновными в уничтожении или повреждении лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности. Об этом КП-Иркутск сообщили в Прокуратуре по Иркутской области.

- Прокуратура Качугского района проверила соблюдение законодательства при возмещении причиненного преступлениями ущерба и иных затрат, - сообщают в ведомстве. В связи с этим прокуратура направила в суд два исковых заявления с требованием о взыскании с виновных лиц в пользу бюджета муниципального района «Качугский район» понесенных расходов.

Чтобы потушить два лесных пожара, органам лесного хозяйства понадобилось более 1,2 млн рублей. Ведь нужно было оплатить работу сотрудникам, которые были задействованы в тушении. Также в стоимость вошло использование противопожарной техники, оборудования и инвентаря. Стоит отметить, что суд требования прокуратуры удовлетворил, да ещ еи в полном объеме. Исполнение судебных решений находится на контроле прокуратуры.