Более 1,2 млн руб. возместят жители Иркутской области, которые устроили два лесных пожара

Чтобы потушить два лесных пожара, органам лесного хозяйства понадобилось более 1,2 млн рублей. Фото: Иван МАКЕЕВ

Более 1,2 млн рублей возместят жители Иркутской области, которые устроили два лесных пожара. Вспыхнули возгорания в Качугском районе в прошлом году. Недавно суд постановил признать виновными жителей Качугского и Иркутского районов виновными в уничтожении или повреждении лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности. Об этом КП-Иркутск сообщили в Прокуратуре по Иркутской области.

- Прокуратура Качугского района проверила соблюдение законодательства при возмещении причиненного преступлениями ущерба и иных затрат, - сообщают в ведомстве. В связи с этим прокуратура направила в суд два исковых заявления с требованием о взыскании с виновных лиц в пользу бюджета муниципального района «Качугский район» понесенных расходов.

Чтобы потушить два лесных пожара, органам лесного хозяйства понадобилось более 1,2 млн рублей. Ведь нужно было оплатить работу сотрудникам, которые были задействованы в тушении. Также в стоимость вошло использование противопожарной техники, оборудования и инвентаря. Стоит отметить, что суд требования прокуратуры удовлетворил, да ещ еи в полном объеме. Исполнение судебных решений находится на контроле прокуратуры.