Восемь легковых автомобилей получили паллиативные бригады Иркутской области

Другая половина машин была подарена городской больнице Ангарска, и некоторые уехали в городскую больницу №7 и детскую больницу Братска. Фото: Законодательное собрание Иркутской области.

15 мая медицинский персонал Иркутской области получил большой подарок, а точнее новые легковые автомобили, которые помогут оказывать выездную паллиативную помощь. Так, часть машин попала в областной хоспис, больницы №7 Иркутска, другая половина была подарена городской больнице Ангарска, и некоторые уехали в городскую больницу №7 и детскую больницу Братска. Об этом КП-Иркутск стало известно на официальном сайте Законодательного Собрания Иркутской области.

- Работа по обеспечению паллиативных служб транспортом, оборудованием и лекарственными препаратами проводится совместно региональным правительством и депутатами ЗакСобрания. Парламентарии уделяют особое внимание модернизации системы здравоохранения, и эта работа будет продолжена, - сообщается на сайте регионального ЗакСобрания.

Стоит отметить, что обеспечение медицинских учреждений автомобилями идет в рамках областной госпрограммы «Развитие здравоохранения». Так с 2021 год для выездной патронажной службы паллиативной медицинской помощи приобретено

30 автомобилей. Всего в настоящее время паллиативный статус имеют около 18 тысяч жителей Иркутской области, в том числе, 513 детей.