В ЗС начался прием заявок на конкурс дважды Героя Советского Союза Белобородова

Начат прием заявок на конкурс лучших проектов по патриотическому воспитанию памяти дважды Героя Советского Союза Белобородова А.П.

Законодательное Собрание Иркутской области проводит конкурс на лучший проект по патриотическому воспитанию обучающихся общеобразовательных организаций, посвященный памяти дважды Героя Советского Союза Белобородова Афанасия Павлантьевича.

Цель конкурса - выявить и распространить среди общеобразовательных организаций региона инновационный опыт патриотического воспитания детей и молодежи.

Заявки на участие в конкурсе и конкурсные материалы принимаются с 15 мая по 31 октября 2023 года на электронную почту: beloborodov_konkurs@mail.ru или по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а. По всем вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (3952) 50-75-91, 50-75-93, 50-75-49.

Также на сайте Законодательного Собрания Иркутской области https://irzs.ru размещено Положение об областном конкурсе на лучший проект по патриотическому воспитанию обучающихся общеобразовательных организаций, посвященный памяти дважды Героя Советского Союза Белобородова А.П.