Закон о гаражной амнистии в Иркутской области рассмотрят в окончательном чтении на сессии ЗС

Закон о «гаражной амнистии» могут принять в окончательном чтении на сессии ЗС.

Закон о гаражной амнистии будет рассмотрен во втором чтении на сессии Законодательного Собрания Иркутской области. Накануне комитет по собственности и экономической политике ЗС под председательством Николая Труфанова рекомендовал принять этот закон.

Напомним, в первом чтении законопроект, упрощающий процедуру оформления земли под гаражи в собственность, депутаты приняли в апреле. Так, согласно законопроекту основными документами, подтверждающими право гражданина на бесплатную землю, являются членская книжка или справка кооператива. Достаточно будет сведений о годе постройки гаража и о членских взносах и платежах, которые вносились. Норма коснется гаражей, построенных до 31 декабря 2004 года.

Депутаты доработали законопроект, внесли поправки. Например, уточнили уполномоченные органы, перечень документов, сроки и формы их предоставления.

Кроме того, комитет рассмотрел вопрос о внесении изменений в областной закон, который предлагает предоставление в аренду без проведения торгов земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Предлагается также снизить пороговое значение по объему инвестиций до 50 млн рублей для проектов в сфере производства продуктов питания и напитков, поддержать создание объектов общепита с объемом инвестиций 100 млн рублей и более. Документ устанавливает возможность строительства арендного жилья без обеспечивающей инфраструктуры. Эти изменения депутаты рассмотрят на сессии ЗС в первом чтении.