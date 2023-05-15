21,1 тыс. рублей тратил житель Иркутской области на потребительские расходы в 2022 году

Кстати, в сельской местности уходит на 9% меньше средств и на покупку непродовольственных товаров. Фото: Иван МАКЕЕВ

Недавно на сайте Иркутскстата появилась статистические данные потребительских расходов домашних хозяйств за прошлый год. Так, в среднем один человек "вытаскивал из кармана" на данные расходы 21,1 тысячу рублей.

- Потребительские расходы – это все затраты домашних хозяйств на приобретение товаров и оплату услуг, - поясняется на сайте Иркутскстата. - Они различаются в зависимости от места проживания и полученных доходов. По данным обследования бюджетов домашних хозяйств, в городских семьях они составили 21,9 тысяч рублей в расчете на одного члена семьи в месяц, в сельской местности – 17,9 тысяч рубль.

Отличается не только, сколько тратят, но и на, что уходят деньги. Так, некоторыми видами услуг сельский житель просто не пользуется. Не стоит забывать и про тарифы на коммунальные услуги, которые немного меньше в городе. Так, в среднем сельчанин заплатит по квитанции - 2,8 тысяч рублей, а горожанин - 5,7 тысяч рублей.

Кстати, в сельской местности уходит на 9% меньше средств и на покупку непродовольственных товаров. Поход за товарами данной направленности обойдется горожанину 8,3 тысячи рублей, а сельчанину в 7,6 тысяч.

Да и на продукты в сельской местности уходит намного меньше денег. Так, в сумме затрат на питание городских хозяйств больше всего потратится нужно на покупку мяса и мясопродуктов (27,9%), молока и молочных продуктов (14,6%), хлебных продуктов (13,7%). Расходы на эти группы продуктов в сельской местности составили соответственно 23,7%, 11,6% и 16,5%.