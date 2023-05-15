40 тысяч рублей выплатят двум детям, которые пострадали от бездомных собак в Братске

11-летний мальчик гулял в Центральном районе Братска, когда на него напала и укусила безнадзорная собака. Фото: Михаил ФРОЛОВ

40 тысяч рублей выплатят двум детям, которые получили травмы от нападения собак в Братске. Так, весной прошлого года 11-летний мальчик гулял в Центральном районе Братска, когда на него напала и укусила безнадзорная собака. Ребенок получил телесные повреждения. А уже летом прошлого года еще одно животное напало на 6-летнего мальчика. Несовершеннолетний получил раны. Об этом КП-Иркутск сообщила Прокуратура Иркутской области.

- Прокуратура Братска провела проверки по обращениям местных жителей о причинении вреда их детям безнадзорными животными, - говорят в ведомстве. - Затем направила в суд два исковых заявления с требованием о взыскании с местной администрации компенсации морального вреда, причиненного каждому ребенку в результате укусов бесхозяйными животными.

Недавно прошло судебное заседание, на котором Братский городской суд требования прокурора удовлетворил. Теперь администрация должна будет выплатить несовершеннолетним в лице законных представителей 25 тыс и 15 тыс рублей соответственно. Исполнение судебных решений будет проконтролировано прокуратурой после вступления их в законную силу.