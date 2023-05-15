1,1 млн рублей получит победитель конкурсе на соискание национальной премии «Жить вместе»

Главным критерием для отбора кандидатов является наличие у человека устойчивого сообщества. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Конкурс за премию «Жить вместе» стартовал в Иркутской области. Участие в нем могут принять все желающие. Кандидат должен проявлять гражданскую инициативу, создавать сообщества, искать выход из социальных проблем, развивать культурные традиции, сохранять наследие, заниматься просвещением, помогать нуждающимся. В общем – делать добрые дела и менять жизнь к лучшему. Кстати, размер премии, учрежденный одноименным благотворительным фондом, в текущем году составляет 1,1 млн рублей. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве Иркутской области.

- В 2023 году премию «Жить вместе» будут вручать уже в четвертый раз, говорят власти региона. - В течение предыдущих трех лет мы приняли более тысячи заявок из 80 регионов России. В этот раз ожидается рекордное число номинантов, потому что из года в год премия становится все известнее, - отметил руководитель премии «Жить вместе» Андрей Васенев.

Главным критерием для отбора кандидатов является наличие у человека устойчивого сообщества. Оно должно быть организованно на основе общих ценностей и объединено общей целью. Не обязательно наличие сформированной команды. Засчитываются и привлеченные волонтеры, которые вносят свой вклад в команду. Стоит отметить, что проект должен существовать, как минимум три года.