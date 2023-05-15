На утро 15 мая в Катангском районе подтоплены 179 приусадебных участков и 138 жилых домов. Фото: Евгения ГУСЕВА

Жительница Катангского района утонула во время подтопления населенного пункта. Оказалось, что сибирячка и ее сожитель вместе распивали спиртные напитки. В это время к дому подошла вода. Чтобы спастись, люди приняли решение забраться на крышу дома. Но женщина, потеряв равновесие, упала с дома в воду и погибла.

- Это был несчастный случай, - сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД по Иркутской области.

Точную причину смерти установит экспертиза. Напомним, в Катангском районе в связи с осложнением паводковой обстановки введен режим чрезвычайной ситуации. На утро 15 мая в Катангском районе подтоплены 179 приусадебных участков и 138 жилых домов. В подтопленных зданиях проживают 289 человек. По данным специалистов, уровень воды в реке Нижняя Тунгуска утром 15 мая в районе села Подволошино превышает критический уровень на 58 сантиметров, у села Преображенка на 64 см, у села Непа на 28 см, возле села Ерема на 76 см.