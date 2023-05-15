В Иркутске 16 и 17 мая 2023 года можно будет сдать анонимный тест на ВИЧ Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иркутске состоится бесплатное тестирование на ВИЧ. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- Специалисты центра СПИД организовали бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ. Его результат будет готов через 15 минут, - говорят в администрации.

Пройти тестирование бесплатно и анонимно можно будет в нескольких местах. Так, на площади у Иркутского национального исследовательского института можно будет сделать тест 16 мая с 09.00 до 15.30.

Также будет пункт у «Сибэкспоцентра». Он будет работать 17 мая с 11.00 до 15.00.

В мобильных пунктах можно получить подробную информацию об инфекции и мерах профилактики.

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