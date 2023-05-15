До 29 мая в Иркутской области продлен конкурс Леди ГУФСИН 2023

Лидером конкурса на 15 мая является Анна Вергунова. Фото: ГУФСИН по Иркутской области.

В Иркутской области проходит конкурс Леди ГУФСИН 2023. Стартовал он в Приангарье 17 апреля. И уже 17 мая голосование должно было подойти к концу. Но конкурс решено продлить до 29 мая. Это ли не повод еще немного побороться за первое место! Уже четыре недели очаровательные сотрудницы подают заявки на участие, а их коллеги, близкие и друзья поддерживают "лайками". А пока рассказываем, за кого голосуют активнее всего.

Предварительной победительницей конкурса на 15 мая является Анна Вергунова. За капитана внутренней службы уже проголосовали 2531 раз! Службу женщина проходит в должности оперуполномоченного ОУ ГУФСИН. Также Анна является прекрасной мамой. А еще сибирячка любит отдыхать на Байкале. Она говорит, что озеро – ее место силы. Анна увлекается психологией и даже сама сочиняет стихи.

Второе место занимает Анастасия Мишина – 2138 голосов. Эта обаятельная леди - лейтенант внутренней службы. Проходит службу в ИК-6 города Иркутска в должности старшего специалиста по социальной работе группы социальной защиты и учета трудового стажа осужденных. Вместе с супругом воспитывает троих замечательных детей. Всей семьей они любят путешествовать и заниматься спортом.

Третье место занимает Ксения Чернова. За нее проголосовали 1887 раза. Эта улыбчивая блондинка - капитан внутренней службы. Службу сибирячка проходит в ФКУ БМТиВС ГУФСИН России по Иркутской области в должности старшего инструктора физкультурно-оздоровительного комплекса. А в свободное время увлекается лыжными гонками.

Стоит отметить, что 31 мая уже будут подведены итоги и награждены победительницы, которые наберут больше всего голосов. Также в рамках конкурса мы создали две номинации: "Леди Очарование" и "Леди Стиль". Победительницы будут избраны вне зависимости от количества голосов.