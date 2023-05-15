Прокуратура внесла представление из-за состояния дорог в Иркутске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Иркутска приняла меры реагирования по нарушениям при содержании автомобильных дорог на территории города. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

-Ведомство проверило соблюдение законодательства в сфере безопасности дорожного движения в связи с обращениями граждан и общественных объединений, - говорят в прокуратуре.

Прокуратура установила, что на территории областной столицы есть дефекты покрытия проезжей части в виде выбоин и просадок. Кроме этого, зафиксированы повреждение или отсутствие дорожных знаков и элементов дорожных ограждений. Помимо этого, есть проблемы с целостностью их конструкции, допущен износ бортового камня, дорожной разметки.

Прокуратура внесла представление мэру города с требованием устранить нарушения. Особое внимание просят уделить гарантийному ремонту автомобильных дорог местного значения.

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.