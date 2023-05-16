Погода в Иркутске 16 мая 2023: прогноз синоптиков Фото: Евгения ГУСЕВА

Погода в Иркутске 16 мая 2023 хоть и будет теплее, чем последние несколько дней, но все же совсем таким, каким должна быть вторая половина мая. Днем в городе ожидается до +14…+16 градусов. Об этом КП-Иркутск сообщили в Иркутском Гидрометцентре.

Погода в Иркутске 16 мая 2023: прогноз на вторник

- Погода в Иркутске 16 мая 2023 с переменной облачностью, без существенных осадков, - говорят метеорологи. – В областном центре дует западный, северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/с. Днем воздух прогреется до +14…+16.

Эти показатели будут ниже климатических значений и, по данным Яндекса, такого холодного мая не было уже 15 лет. Хотя случались дни и похуже. Например, в 1985-ом уличные термометры в 16 день последнего весеннего месяца показывали -7. А самым теплым этот день был в 2017-ом, тогда стояла 30-градусная жара.

Погода в Иркутской области 16 мая 2023 предполагает также переменную облачность, местами прольется дождь. Порывы ветра могут достигать 15-18 м/с. Днем +12…+17, при натекании облаков похолодает до +2…+7.

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