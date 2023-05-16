Деревья в честь Победы: сотрудники ВЧНГ высадили живую изгородь в Иркутске

Ежегодно сотрудники дочерних предприятий НК «Роснефть» высаживают тысячи саженцев различных пород деревьев и кустарников по всей России. Фото предоставлено пресс-службой АО «ВЧНГ».

В пятницу, 12 мая, на улице Советской в Иркутске собрались сотрудники АО «Верхнечонскнефтегаз» (входит в нефтегазодобывающий комплекс НК «Роснефть»). Более 60 человек, с семьями и детьми, в том числе и руководство предприятия, приняли участие в экологической акции, посвященной 78-летию Великой Победы, - озеленении одной из центральных улиц Иркутска. Место, где можно высадить растения, выбрали совместно с администрацией города - теперь красивая живая изгородь будет отделять пешеходную зону от проезжей части вдоль историко-мемориального комплекса «Иерусалимская гора» по улице Советской.

В этом году экологическое мероприятие нефтяники решили совместить с ежегодным участием в акции «Круг жизни. Сибирь». В ее рамках взамен сдаваемой макулатуры волонтеры предприятия получают саженцы. В прошлые годы, например, работники ВЧНГ высаживали молодые сосны и клены на территориях детских больниц и областного онкологического диспансера.

По итогам очередного сбора макулатуры (4 тонны) получили саженцы кизильника блестящего.

Приобрели дополнительно еще кустарников - всего получилось 374 саженца.

Для того чтобы посадки прошли по всем правилам и молодые растения прижились, сотрудникам ВЧНГ помогали специалисты питомника и МКУ города Иркутска «Городская среда».

- Это растение - эндемик Байкала, - рассказала собравшимся Ольга Григорьева, начальник отдела благоустройства и озеленения МКУ г. Иркутска «Городская среда». - В свое время его расчеренковали и распространили по России и Европе. Он неприхотлив и очень успешно применяется в озеленении городов. Рассаживать будем в рядовом исполнении - то есть в ровную линию, которая образует потом живую изгородь.

Озеленением Иркутска сотрудники ВЧНГ занимались вместе со своими детьми. Фото предоставлено пресс-службой АО «ВЧНГ».

После короткого инструктажа, как именно нужно сажать кустарники, работа закипела: в лунки добавляли плодородную почву, уже посаженые растения тщательно поливали, тротуар после высадки подмели.

- По мере возможности всегда участвую в различных экологических акциях, считаю, что каждый должен вносить свой посильный вклад в сохранение природы, - поделился ведущий инженер производственно-технического отдела подготовки нефти, газа и поддержания пластового давления Рамазан Газизулин. - Деревья, правда, раньше мне доводилось сажать только на личном участке. Рад, что теперь, проезжая по Советской, буду видеть кустарники, посаженные моими руками.

Подобные экологические акции повсеместно проводятся на предприятиях НК «Роснефть»: ежегодно сотрудники высаживают тысячи саженцев различных пород деревьев и кустарников, ведь работа по сохранению и восстановлению лесов является одним из приоритетных направлений в экологической программе компании. Напомним: «Роснефть» более 10 лет является участником Глобального договора ООН, а в 2018 году подтвердила приверженность 17 целям ООН в области устойчивого развития.

- Это важно для нас, для коллектива, и мы рады, что так можем выразить благодарность нашим предкам за Победу и принести пользу городу, - признались волонтеры ВЧНГ и пообещали, что обязательно будут следить за молодыми растениями.