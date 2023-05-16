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НовостиОбщество16 мая 2023 3:16

До 20 мая можно подать заявку на премию губернатора Иркутской области

Люди от 14 до 35 лет могут принять участие в конкурсе в сфере молодежной политики
Регина РАХИМОВА
Регина РАХИМОВА
В финал выйдет 100 победителей.

В финал выйдет 100 победителей.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Молодые люди от 14 до 35 лет могут принять участие в конкурсе на премию Губернатора Иркутской области в сфере молодежной политики. Заявку подать можно до 20 мая. Стоит отметить, что участник должен быть обязательно гражданином России. Также человек должен проживать на территории Иркутской области. Но главное, у желающего должны быть достижения в сфере молодежной политики. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве Иркутской области.

- Стоит отметить, что победители будут выбраны в четырех разных номинациях, - сообщают власти. - Первая - участие в социально значимой деятельности в сфере молодежной политики, вторая - участие в деятельности, направленной на патриотическое воспитание молодежи, третья - участие в научной деятельности и четвертая - участие в творческой деятельности.

Стоит отметить, что в финал выйдет 100 победителей. Именно они и получат единовременную премию в размере 50 тысяч рублей.