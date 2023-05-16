17 коллективов примут участие в XIV Международном театральном фестивале им. Вампилова

Свои спектакли покажут театральные коллективы из девяти городов России и двух зарубежных стран. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

17 коллективов примут участие в XIV Международном театральном фестивале современной драматургии им. Александра Вампилова

17 коллективов примут участие в XIV Международном театральном фестивале современной драматургии имени Александра Вампилова. Данное культурное мероприятие жители города ждут с нетерпением. Ведь не выезжая из нашего региона, можно полюбоваться творчеством не только столичных театров России, но и зарубежных. Традиционно масштабное мероприятие пройдет с 18 по 24 сентября в областном центре. Об этом КП-Иркутск рассказали в Правительстве Иркутской области.

- Определены участники одного из крупнейших культурных событий Приангарья – XIV Международного театрального фестиваля современной драматургии имени Александра Вампилова, - сообщают власти области. - Свои спектакли покажут театральные коллективы из девяти городов России и двух зарубежных стран. Это Санкт-Петербург, Москва, Зеленоград (Московская область), Новокуйбышевск, Нижний Тагил, Ачинск, Минусинск, Шарыпово, Екатеринбург. А также нашу область посетят Могилевский областной драматический театр (Республика Беларусь) и Государственный русский театр драмы им. Ф.А.Искандера (Сухум, Республика Абхазия).

Всего иркутский зритель увидит 18 постановок. Стоит отметить, что все спектакли были тщательно отобраны специальной комиссией. Каждый из спектаклей поднимает актуальные проблемы общества. Стоит отметить, что некоторые произведения не знакомы жителям Иркутской области. Вот уже на протяжении 36 лет Иркутский академический драмтеатр им. Н.П. Охлопкова проводит фестиваль.