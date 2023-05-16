Около 40 вопросов рассмотрят на сессии ЗС Иркутской области 17 мая.

Очередная сессия Законодательного Собрания Иркутской области состоится 17 мая. Парламентарии на заседании коллегии под председательством Александра Ведерникова утвердили повестку.

Всего депутаты рассмотрят 39 вопросов, среди них законопроекты об увеличении штрафов за нарушение тишины, об охране атмосферного воздуха, о градостроительной деятельности, а также вопросы стратегического планирования. Во втором чтении будет продолжена раота над законами об инвестиционной политике, установлении административной ответственности за продажу энергетиков подросткам, о гаражной амнистии.

Кроме этого, депутаты продолжают работу над мерами социальной поддержки. На сессии рассмотрят введение выплат участникам СВО, единовременных выплат медработникам, переехавшим в города с населением от 50 до 100 тысяч человек.

Депутаты дорабатывают также законы о поддержке детей-сирот, отдельных категорий работников госучреждений , семей, имеющих детей, медицинских и фармацевтических работников, проживающих в селах и рабочих поселках.

Депутаты заслушают еще доклад Уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе. А муниципальный час будет посвящен транспорту в муниципалитетах.