До 9 июня продлено ограничение движения транспорта по улице Марии Ульяновой в Иркутске

Движение должны были возобновить 22 мая. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Администрация Иркутска приняла решение продлить ограничение движения транспорта по улице Марии Ульяновой в областном центре. Напомним, что движение там перекрыли еще 3 мая и должны были возобновить 22 мая. Но недавно были обнаружены новые дефекты на сетях теплоснабжения и водоснабжения. Об Этом КП-Иркутск рассказали в мэрии города.

- Ограничение движение автотранспорта по улице Марии Ульяновой на участке от улицы Ленинградская до улицы Мира продлено до 9 июня 2023 года, - говорят сотрудники администрации. - Движение транспорта по улице Маршала Говорова на участке от улицы Ленинградская до улицы Волгоградская будет осуществляться в двух направлениях.

После того, как движение на улице Марии Ульяновой будет возобновлено, перекроют участок от Мира до Сибирских Партизан. Ранее власти города сообщали, что планировали ограничить автомобилистам данный участок уже 23 мая.