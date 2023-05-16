Более 2 млн рублей украли лжеброкеры у электролизника из Братска

Аферисты обещали, что можно разбогатеть быстро и без особых усилий. Фото: Мария ЛЕНЦ

Более 2 млн рублей лишился житель Иркутской области, желая заработать на инвестициях. Мужчина работает электролизником в Братске. Недавно в интернете сибиряк наткнулся на объявление о легком заработке с помощью инвестиций. Аферисты обещали, что можно разбогатеть быстро и без особых усилий. Нужно было только вложиться в акции известной компании. Обычный работник завода, конечно, согласился. Тогда он заполнил анкету и через некоторое время ему позвонил лжеброкер. Он рассказал, как нужно действовать дальше.

После этого мужчина через приложение перевел деньги на счет указанный аферистом. Больше мошенники не вышли на связь. Тогда сибиряк обратился в дежурную часть полиции.

- Полицейские настоятельно рекомендуют гражданам не вступать в диалог с незнакомыми людьми, которые требуют от вас совершения каких-либо финансовых операций, так действую только мошенники, - предупреждает ГУ МВД по Иркутской области.