15 мая женщина за рулем "Солярис" сбила двух школьниц на велосипеде в Усолье-Сибирском

Тяжесть телесных повреждений девочек выясняется.

Вечером 15 мая в Усолье-Сибирском две школьницы на велосипеде хотели проехать через дорогу, когда на них наехал автомобиль марки "Солярис". Оказалось, за рулем иномарки была женщина, которая двигалась со стороны улицы Ленина. С полученными травмами 8-летняя и 10-летняя девочки были госпитализированы. Об этом КП-Иркутск рассказали в Прокуратуре Иркутской области.

- Прокуратура контролирует проверку по факту наезда на несовершеннолетних в Усолье-Сибирском. Также ведомство поставило на контроль ход и результаты проверочных мероприятий, организованных сотрудниками полиции в связи с поступившим сообщением о дорожно-транспортном происшествии с участием несовершеннолетних, - говорят сотрудники Прокуратуры.

Пока не известны причины и условия произошедшего. Также выясняется тяжесть телесных повреждений девочек. Но стоит отметить, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере безопасности дорожного движения. Сотрудники ведомства просят родителей объяснять своим детям о правилах дорожного движения. Стоит донести ребятам насколько опасно выезжать на дорогу на велосипеде, самокате и иных средствах.