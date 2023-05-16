Заксобрание Иркутской области рассмотрит вопрос о лишении Андрея Левченко мандата

Фото: официальный сайт КПРФ Иркутской области

Законодательное собрание Иркутской области рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Андрея Левченко. Ранее его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере. 10 мая 2023 года стало известно, что сына экс-губернатора выпустят по УДО. Решение о лишении мандата парламентарии примут в рамках 68-й сессии Заксобрания региона 17 мая. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Напомним, в сентябре 2020 года Андрей Левченко был задержан по подозрению хищении денег Фонда капремонта многоквартирных домов региона. Против него было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Почти два года, что шло следствие, Андрей Левченко находился под стражей. 29 июля 2022 года ему вынесли приговор - 9 лет в колонии общего режима, а также штраф в 1,6 миллиона рублей и запрет занимать должности в органах госвласти на срок 2 года 11 месяцев.

Однако, Левченко и еще четверо фигурантов были не согласны с решением суда первой инстанции, поэтому обратились в Иркутский областной суд. Прокурор во время прений сторон ходатайствовала о смягчении наказания трем фигурантам дела, в числе которых и депутат ЗС. Как итог, сыну бывшего губернатора Иркутской области смягчили наказание до 6 лет, а спустя пару месяцев и вовсе выпустили по УДО.