В Иркутске отопительный сезон будет действовать до 22 мая 2023 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отопительный сезон в Иркутске продлили до 22 мая. Изначально планировалось, что отопление отключат с 15 мая. Такое поручение дал мэр города Руслан Болотов.

- Вчера в некоторых районах Иркутска в плановом порядке начали отключать теплоснабжение. Однако в последние несколько суток средняя температура снизилась, впереди также неблагоприятный прогноз, - пояснил Болотов.

Власти будут следить за изменением температурного режима. В том случае, если погода позволит, то тепло в домах отключат с 22 мая. Сейчас же все ранее ограниченное теплоснабжение восстановят.

В администрации города также добавили, что жители многоквартирных домов могут при желании потребовать завершить отопительный сезон раньше объявленного срока. Подробности можно узнать в управляющей организации.

Напомним, что отопление отключают тогда, когда среднесуточная температура воздуха держится на уровне +8 градусов на протяжении пяти дней.