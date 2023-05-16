Иркутск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ИркутскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ИркутскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 мая 2023 7:26

В Слюдянском районе осудили директора фирмы за мошенничество при строительстве школы

Сумма ущерба достигла 900 тысяч рублей
Елена СИНИЦА
В Слюдянском районе осудили директора фирмы за мошенничество при строительстве школы

В Слюдянском районе осудили директора фирмы за мошенничество при строительстве школы

Фото: Даниил ОПАРИН

В Слюдянском районе осужден директор строительной фирмы за мошенничество при нарушении условий муниципального контракта. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета Иркутской области в своих социальных сетях.

-С августа по ноябрь 2019 года руководитель фирмы-застройщика нарушал условия муниципального контракта, предполагающего строительство школы в Слюдянке. Он размешал строительный мусор на территории строительства других объектов, - установил суд.

При этом подсудимый предоставил в администрацию Слюдянского района на оплату документы на сумму около 900 тысяч рублей в подтверждение якобы понесенных затрат.

Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки, расследовано следователями СК.

Мужчине назначили наказание в виде 3 лет 4 месяцев лишения свободы условно. Также с него взыщут всю сумму причиненного ущерба.