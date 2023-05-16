ВТБ провел мастер-класс по финансовой безопасности для студентов БГУ

ВТБ провел интерактивный мастер-класс для студентов Байкальского государственного университета на тему «Финансовая безопасность и противодействие мошенничеству». Мероприятие прошло в рамках визита Службы по работе с акционерами банка ВТБ в Иркутске, в нем приняли участие около 80 студентов.

«Вопросы финансовой грамотности не перестают быть актуальными. Мошенники изобретают все новые схемы обмана, используют в своих целях такие человеческие качества, как беспечность, невнимательность. Они моделируют ситуацию стресса, чтобы добиться немедленных действий без возможности проанализировать происходящее. Мы подготовили мастер-класс на основе абсолютно реальных кейсов, с помощью которых погружаем аудиторию в различные ситуации и наглядно показываем, что основа сохранности средств – собственная постоянная бдительность. Такая практическая отработка позволяет участникам более внимательно относится к вопросу финансовой безопасности», - рассказал Владимир Хоткин, руководитель службы по работе с акционерами банка ВТБ.

«Студентам очень понравился формат мероприятия, подача материала и возможность каждому проверить себя, выполняя задания в специально созданном представителями ВТБ телеграм-канале. ВТБ является одним из стратегических партнеров БГУ в части трудоустройства выпускников, проведения различных образовательных и профориентационных мероприятий. Мы хотели бы, чтобы таких интересных, ярких и очень полезных событий было больше и надеемся на новые совместные проекты, интерес, как видно по аудитории, очень большой», – отметила Жанна Кулижская, директор регионального центра финансовой грамотности Иркутской области, координатор федерального сетевого методического центра в Иркутской области.

Ранее ВТБ проанализировал портрет клиентов, которые становились «жертвами» мошенников в прошлом году. По данным банка, под наибольшим воздействием оказались россияне 43 лет, при этом за год их возраст увеличился на 12 лет. Доля мужчин и женщин, которые попадались на уловки мошенников, практически сравнялась. В начале года около 60% звонков мошенников совершались в мессенджерах, тогда как год назад преобладали телефонные атаки. Мошенники мигрируют в мессенджеры, пользуясь доступностью оформления аккаунтов, низкой стоимостью звонков через интернет и возможностью скачать в свой профиль логотип или название известной компании, которое будет отображаться на экране телефона при звонке мошенника.