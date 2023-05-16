Порядка 1300 человек будут работать в студенческих отрядах Иркутской области в этом году Фото: Законодательное Собрание Иркутской области

Готовность студенческих отрядов Иркутской области к летнему трудовому сезону обсуждалась на заседании комитета по социально-культурному законодательству под председательством Ирины Синцовой. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона.

-Студенты вузов и ссузов будут работать в составе строительных, педагогических, сервисных, медицинских, сельскохозяйственных отрядов, - рассказывает руководитель Иркутского отделения организации Ольга Баранова.

Помимо этого, есть возможность поработать в отрядах проводников на железной дороге. Здесь зарплаты составят от 100 тысяч до 120 тысяч рублей, в стройотрядах –от 55 тысяч до 80 тысяч рублей в месяц. Помимо этого, многие работодатели готовы компенсировать расходы на проезд и медицинский осмотр, а также обеспечивать студентов спецодеждой. Всего в регионе работают 63 студенческих отряда, отметила Баранова.

Помимо этого, депутаты парламента обсудили необходимость профилактики употребления никотинсодержащей и безникотиновой продукции (вейпов) в молодежной среде.

Министр по молодежной политике Иркутской области Маргарита Цыганова отметила, что важно подросткам не только рассказывать о вреде курения, но и предлагать им интересные альтернативные досуговые мероприятия. Ирина Синцова подчеркнула, что этот вопрос должен быть на особом контроле у депутатов.