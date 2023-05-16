ВТБ провел встречу с акционерами в Иркутске. Фото предоставлено пресс-службой банка

ВТБ продолжает серию очных встреч с миноритарными акционерами банка в регионах. В мероприятии, которое прошло в Иркутске, приняли участие около 100 акционеров банка. Встреча с инвесторами Приангарья стала первой в Сибири, до этого представители Службы по работе с акционерами ВТБ побывали в Самаре, Екатеринбурге и Уфе.

В течение прошедшего года банк ставил перед собой задачу выстроить работу с миноритарными инвесторами с учетом новых реалий, трансформировать каналы связи с акционерами, возобновить регулярные очные встречи. Эти усилия позволили сохранить тренд на рост числа миноритариев в структуре акционеров ВТБ. По данным на конец марта 2023 года их число достигло 800 тысяч. В Сибирском федеральном округе живет более 76 тысяч частных инвесторов, за прошедший год их количество выросло на 5%.

«В прошлом году одной из наших основных задач была адаптация и расширение каналов связи с нашими инвесторами, учитывая изменения ситуации на рынке и введенные ограничения. Сегодня в банке происходит ряд важных мероприятий, которые затрагивают интересы акционеров. Помимо годового собрания акционеров, в этом полугодии проводится еще два внеочередных, состоится дополнительное размещение акций, в котором наши акционеры могут принять участие и воспользоваться преимущественным правом выкупа. Мы информируем миноритариев об этих возможностях с помощью всех каналов связи - рассказал Владимир Хоткин, руководитель Службы по работе с акционерами ВТБ.

Фото предоставлено пресс-службой банка

Информацию о результатах деятельности банка ВТБ в 2022 и I квартале 2023 года миноритарным акционерам представил Леонид Вакеев, начальник управления по работе с инвесторами банка ВТБ. Он рассказал о прогнозах по прибыльности в этом году.

Управляющий ВТБ в Иркутской области, вице-президент Александра Макарова рассказала о деятельности банка ВТБ в Иркутской области.

Акционеры ВТБ участвуют в управлении деятельностью структуры через Консультационный совет акционеров (КСА) – регулярно переизбирают состав и могут заявить свою кандидатуру. КСА содействует продвижению интересов миноритарных инвесторов с 2009 года. Это опыт стал основой для создания в 2022 году Ассоциации розничных инвесторов. Ее задачи – информирование акционеров об их правах и возможностях по участию в корпоративных действиях, образовательная деятельность, помощь в решении вопросов между миноритариями и эмитентами.

Презентацию возможностей на рынке акций представил инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Станислав Клещев. Он обратил внимание участников на актуальную аналитику российского рынка ценных бумаг и наиболее востребованные сегодня инструменты увеличения доходности.

Иркутская область занимает 16 место среди российских регионов по числу акционеров банка. Средний возраст инвестора - около 37 лет. Как правило, это жители Иркутска, которые активно пользуются банковскими продуктами и услугами, владеют пакетами около 2 млн акций в течение двух лет и для общения с банком используют цифровые каналы. Средний пакет акций ВТБ у акционеров Иркутской области увеличился за год на 10% и составил 48,9 млн штук.