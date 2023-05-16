В Ангарске Иркутской области выловили пьяного лихача без водительских прав

В Ангарске госавтоинспекторы в ходе погони задержали нетрезвого лихача. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Иркутской области.

-Вечером 15 мая на одной из улиц города полиция заметила автомобиль «Хонда Аккорд». Водитель явно совершал опасные маневры, тогда его потребовали остановиться. Однако он игнорировал эти сигналы, - говорят в МВД.

На запрещающий сигнал светофора мужчина направился к выезду из города. Его удалось поймать на 1843 километре автодороги Р-255 «Сибирь». Им оказался 44-летний ангарчанин. Как выяснилось, он был лишен прав за вождение в пьяном виде.

На этот раз от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался.

Как итог, на него составили четыре административных протокола, а машину отправили на спецстоянку.