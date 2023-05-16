Выездная паллиативная служба Иркутской области полностью укомплектована автотранспортом

В больницах региона есть 38 машин для выездов к пациентам с тяжёлыми диагнозами. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Восемь машин для патронажных бригад паллиативной службы поступили в Иркутскую область. Председатель Правительства Иркутской области Константин Зайцев вручил ключи представителям медицинских учреждений.

– Паллиативная медицина – это современное направление помощи пациентам с неизлечимыми прогрессирующими заболеваниями. И совместными усилиями всех типов и уровней власти мы создаём условия для того, чтобы этот непростой вид медицинской помощи оказывался качественно и своевременно, – пояснил Константин Зайцев. - За последние два года мы уже передали в медорганизации 28 машин, в апреле этого года вручили два автомобиля, сегодня в регион поступили ещё восемь. Таким образом, на сегодняшний день в больницах есть 38 машин для выездов патронажных групп к пациентам с тяжёлыми диагнозами. Эту потребность мы закрыли полностью.

Машины приобретались в рамках региональной государственной программы «Развитие здравоохранения». Новые автомобили переданы в Иркутскую городскую больницу № 7, Иркутский областной хоспис, Ангарскую городскую больницу, Братскую городскую больницу № 3 и Братскую детскую городскую больницу.

Паллиативный статус в регионе имеют около 18 тысяч пациентов, в том числе 513 детей. Всего в Приангарье действуют 19 выездных патронажных паллиативных бригад, в медучреждениях оборудовано восемь кабинетов паллиативной медпомощи, функционируют 250 паллиативных коек.