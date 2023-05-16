Обследование санной трассы в Братске начнется в этом году. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Улучшить работу санной трассы в Братске планируется за счет средств областного бюджета в этом году. Министр спорта Иркутской области Павел Богатырев посетил объект.

- Здесь будет сделано ограждение санной трассы, по периметру установят систему видеонаблюдения для повышения безопасности. Контракт уже заключен, скоро подрядчик приступит к работе, - рассказал Павел Богатырев. – В июне этого года также начнется обследование желоба санной трассы. Мы получим полное заключение строительной экспертизы по состоянию трассы, стыков, виражей. Договор на выполнение работ также заключен.

В комплексе уже появились новые раздевалки для спортсменов, занимающихся натурбаном.

- Спасибо Федерации санного спорта России и ее президенту Наталии Гарт за оказанную помощь спортивной школе олимпийского резерва «Олимп» и санной трассе, - отметил Павел Богатырев. - Благодаря этой поддержке были сделаны теплые раздевалки, приобретаются сани и специальные ботинки для натурбана, а также заказаны сани и пошиты гоночные костюмы для санного спорта. Такая помощь позволяет улучшить условия для подготовки спортсменов.

Кроме того, министр спорта области проверил ход строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в Зиме, физкультурно-оздоровительного комплекса в Усолье-Сибирском и реконструкции стадиона спорткомплекса Детско-юношеской спортивной школы в Тулуне.