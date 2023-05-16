Капитальный ремонт начался в 19 школах Иркутской области

В этом году в Иркутской области капитально отремонтируют 26 школ. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Капитальный ремонт школ в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования», запущенной Минпросвещения России в 2022 году по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина начался в Иркутской области. Как сообщил губернатор региона Игорь Кобзев, работы уже начаты на 19 объектах.

– В апреле были заключены контракты на проведение ремонтных работ по всем 26 объектам однолетнего цикла, которые вступают в ремонт в 2023 году, - объяснил Игорь Кобзев. - В 19 школах работы уже начались, остальные к ремонту приступят после завершения образовательного процесса. Также ремонтируются школы двухлетнего цикла. В общей сложности 37 школ в этом году обновят свою инфраструктуру. Уверен, что после завершения работ здания будут полностью соответствовать современным требованиям, и в них будет комфортно находиться школьникам и педагогам.

В частности, приступили к ремонту в Малышевской средней школы Усть-Удинского района. Ход работ проверил министр образования Иркутской области Максим Парфенов.

– Это довольно большая трехэтажная каменная сельская школа, построенная в конце 80-х годов, – рассказал Максим Парфенов. - Сейчас практически завершен демонтаж старых конструкций, здесь заменят основные инженерные системы, выполнят ремонт помещений, фасада и лестничных пролетов, поменяют полы, оконные блоки, установят современную пожарную сигнализацию. Школа также получает современное оборудование и мебель.

На модернизацию Малышевской средней школы, включая оснащение средствами обучения и воспитания выделено 53,8 млн рублей. Работы планируется завершить до 1 сентября.

В прошлом году по этой же федеральной программе в регионе были капитально отремонтированы 22 школы.