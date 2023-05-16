В Иркутске подрядные организации продолжают ремонт дорог большими картами Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В круглосуточном режиме специалисты МУП «Иркутскавтодор» ведут ремонтные работы на дорогах областной столицы. Работы проводят струйно-инъекционным методом, а также малыми и большими картами. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- Например, утром 16 мая заасфальтировали крупный участок проезжей части на съезде с улицы Байкальской на Коммунистическую. Ночью провели фрезерование и асфальтирование на Карла Либкнехта в районе пересечения с Донской, - рассказал директор МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.

Если говорить о струйно-инъекционном способе, то только за последние сутки выполнили ремонт на улицах: Урожайная, 2-я Железнодорожная, Старо-Кузьмихинская, на объездной дороге микрорайонов Первомайский-Университетский, на выезде на Качугский тракт.

Маленькими картами устранены ямы на улице Трудовая.