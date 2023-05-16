2,2 километра дорожного полотна обновят на плотине ГЭС в Иркутске в 2023 году Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В этом году будет продолжена комплексная реконструкция дорожного покрытия на плотине Иркутской ГЭС. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

– Мы продолжаем работу, которую начали совмесотметтно с компанией Эн+. Будет выполнена полная замена 2,2 километра дорожного полотна, - прокомментировал мэр Иркутска Руслан Болотов.

В планах заменить 29 тысяч "квадратов" асфальта, обновить разметку и тротуары. Подрядная организация займется ремонтом автомобильной дороги от Байкальского кольца до съезда на Старо-Кузьмихинскую. На эти цели подрядчик направит 60 миллионов рублей.

К ремонтным работам приступят уже на следующей неделе. В первую очередь, будут менять все бордюры вдоль дороги, параллельно начнут замену асфальтового покрытия. В основном работы будут вести ночью, чтобы по минимуму ограничить движение на плотине ГЭС.