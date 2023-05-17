до +21 градуса потеплеет 17 мая в Иркутске

Синоптики обещают, что 17 мая пройдет без осадков. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Погода удивляет своей непредсказуемостью. Недавно по области выпал снег, а уже 17 мая синоптики обещают потепление до +19… +21. Также день не омрачат и осадки. Ведь их 17 мая просто не будет. Но зато подует юго-восточный ветер с порывами до 5-10 метров в секунду. Об этом КП-Иркутск сообщили в Иркутском Гидрометцентре.

- По области же ожидается переменная облачность, - говорят синоптики. - Могут пройти и кратковременные дожди. А вот жителям Катангского, северо-восточных, южных и центральных районов ждать небольших осадков. Также по некоторым уголкам области пройдут грозы. Ветер юго-западный, юго-восточный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду, в западных районах северо-западный 5-10 метров в секунду, местами порывы 15-20 метров в секунду.

А вот на градусниках жители Иркутской области увидят приятную «картину». Температура днем 17 мая поднимется до +17…+22, но при облачной погоде может немного похолодать до +8…+13.