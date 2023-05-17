Более 60 кв. км Иркутского водохранилища очистят от брошенных рыболовных сетей

Синтетические сети могут разлагаться до 500 лет. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

60,9 кв. км Иркутского водохранилища очистят от брошенных орудий лова рыбы в текущем году. Запланировано произвести работы в пяти локациях водоема. А именно на участке от залива Топка до залива Бурдаковский, далее очистку проведут от залива Бутырки до залива Тальцы, следом от залива Чернушка до залива Большой, а также на заливах Ерши и Курминский. Стоит отметить, что длина береговой полосы составит более 190 км. Об этом КП-Иркутск сообщили в Правительстве Иркутской области.

- Одной из серьезных экологических проблем последних десятилетий, в том числе в нашем регионе, стали брошенные сети. Чаще всего они - браконьерские. Работа по очистке водоемов просто необходима. Ее проводят за счет федеральных субвенций. В 2023 году общая сумма субсидий, направленная в регион на данные цели, составила почти 2 млн рублей. Эти меры позволяют сохранить водные биоресурсы в реках и озерах Приангарья, - отметили власти Иркутской области.

Стоит отметить, что специалисты уже приступили к очистке водоема. Работы планируют закончить 31 октября текущего года. Работа по извлеканию сетей со дна очень важна. Ведь синтетические сети могут разлагаться до 500 лет. Это, конечно, приносит огромный вред экосистеме.