Песни Победы: в Иркутске выступил хор Сретенского монастыря

Фото Екатерина Подачёва.

В Иркутском академическом театре имени Охлопкова прошел концерт хора Сретенского монастыря. Коллектив представил на суд зрителей новую музыкально-драматическую постановку, посвященную 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

- В программе собраны известные песни, посвященные Великой Победе, - рассказал дирижер хора Андрей Пашков. - Мы подобрали произведения разных лет, посвященные войне, тем, кто ждет родных, Победе. Нас поддерживает шоу барабанщиков Vasiliev Groove и солистка всероссийских вокальных конкурсов Екатерина Львова. Мы вспоминаем наших ветеранов, отцов и дедов, кто участвовал в Великой Отечественной войне, отдаем им дань уважения своим творчеством.

Эта программа готовилась к 75-летию Победы, однако тур был прерван из-за начала пандемии. Теперь гастроли возобновились и благодаря поддержке НК «Роснефть» коллектив побывает с концертами в пяти городах присутствия компании. Концертный тур начался 15 мая выступлением в Иркутске и завершится 18 июня в Нефтеюганске. Многие сотрудники предприятий «Роснефти» из Иркутска и Ангарска получили приглашения на концерт и смогли насладиться уникальным шоу. Самые многочисленные в зале - работники Ангарской нефтехимической компании.

- Я уже не первый раз на выступлении артистов хора Сретенского монастыря. Мне очень нравится их творчество, репертуар, а голоса у солистов просто потрясающие, - делится впечатлениями один из работников АНХК Алексей Мурзин. - В этом году меня впечатлило шоу барабанщиков, которое сделало программу более яркой и динамичной. Также понравились современное исполнение и аранжировка известных всем песен. Световое шоу, проникновенные стихи, интересные режиссерские задумки - все это оставило неизгладимое впечатление.

Шоу действительно подготовлено очень скрупулезно: оригинальный саундтрек, видеографика на светодиодных конструкциях - кстати, в качестве одного из артистов выступает Егор Бероев, читающий пронзительные стихи о войне. Сочетание разных сценических жанров и стилей исполнения никого не оставило равнодушным. Многие известные военные песни были представлены по-новому, зачастую зрители не могли сдержать слез.

- Я очень рад, что именно в этой постановке мне удалось сосредоточиться на творческой работе, - отмечает директор коллектива и режиссер, лауреат Международной премии имени Б. Чайковского Федор Степанов. - Все, что сегодня услышали зрители, - это плод сопереживания, соучастия и понимания всеми нами, артистами хора, великой музыки, военных и казачьих песен. Практически все ребята с ранних лет пели в хорах и впитывали эту культуру, в том числе и народную песню, душу России. Для нас это особо важный момент, когда мы можем, пропустив через себя, очень близко чувствуя эту музыку и переживая, преподнести ее зрителям. И не просто спеть старые партитуры, а позволить себе сделать авторские аранжировки. Так что мы представляем любимые с детства произведения, которые мы исполняем с нотой сегодняшнего ощущения.

- Получился не просто набор песен, а целый музыкальный спектакль. У нас выстроена единая концепция произведений, которые постепенно развивают тему Победы. Необычное прочтение и обработка… - считаю, у нас получилось очень интересно. В этой постановке у меня состоится дебют, представлю несколько сольных номеров. Абсолютно готов и с нетерпением жду встречи со зрителями, - сказал перед выступлением солист хора Сретенского монастыря Александр Бородейко.

Кстати, постановка, посвященная 78-летию Победы в Великой Отечественной войне, - это уже восьмой совместный проект «Роснефти» и хора Сретенского монастыря. Артисты радуют нефтяников своим творчеством с 2015 года. Сотрудники ангарских и иркутских предприятий «Роснефти» с нетерпением ждут новых встреч с солистами хора.