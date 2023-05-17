В Заксобрании Иркутской области досрочно прекратили полномочия Андрея Левченко. Фото: официальный сайт КПРФ Иркутской области

Комиссия по депутатской этике рекомендовала Законодательному Собранию Иркутской области прекратить полномочия депутата Андрея Левченко досрочно с 17 мая 2023 года. Это связано с вступлением в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда. Ранее сына экс-губернатора признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

В рамках 68-й сессии областного парламента депутаты приняли решение о лишении Левченко мандата. Большинство из них, 26 человек, проголосовали за досрочное лишение полномочий. 7 оказались против. Еще трое воздержались, двое не голосовали.

Сам Андрей Левченко в своем послании депутатам отметил, что считает такое решение поспешным и незаконным. Однако зампрокурора региона Любовь Исаканова отметила, что действия подкреплены законом, а УДО не отменяет приговора суда.

Напомним, в сентябре 2020 года депутат Заксобрания был задержан по подозрению хищении денег Фонда капремонта многоквартирных домов региона. Против него было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Почти два года, что шло следствие, Андрей Левченко находился под стражей. 29 июля 2022 года ему вынесли приговор - 9 лет в колонии общего режима, а также штраф в 1,6 миллиона рублей и запрет занимать должности в органах госвласти на срок 2 года 11 месяцев.

Однако, Левченко и еще четверо фигурантов были не согласны с решением суда первой инстанции, поэтому обратились в Иркутский областной суд. Прокурор во время прений сторон ходатайствовала о смягчении наказания трем фигурантам дела, в числе которых и депутат ЗС. Как итог, сыну бывшего губернатора Иркутской области смягчили наказание до 6 лет, а спустя пару месяцев и вовсе выпустили по УДО.