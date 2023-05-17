Штрафы за нарушение тишины в Иркутской области увеличили в 2 раза

Депутаты ЗС утвердили двукратное повышение штрафов за нарушение тишины в Иркутской области.

Штрафы за нарушение тишины в Иркутской области увеличены в два раза. Такое решение приняли депутаты Законодательного Собрания региона на сессии ЗС под председательством спикера Александра Ведерникова 17 мая.

Инициатива была выдвинута в областной парламент в связи с большим количеством обращений от жителей. Прежние меры наказания слабо действовали на нарушителей. Теперь же штрафы за нарушение тишины составят от 500 до 2500 рублей для граждан, от 5 до 10 тысяч рублей для должностных лиц, на юридических лиц - от 20 до 25 тысяч рублей. Точную сумму штрафа для каждого нарушителя будет определять суд.

Председатель комитета по государственному строительству области и местному самоуправлению Законодательного Собрания Иркутской области Виталий Перетолчин отметил, что в облостной парламент постоянно поступают обращения по вопросу ужесточения ответственности за нарушение тишины.

Депутаты ЗС приняли закон в двух чтениях в рамках одного заседания 17 мая. Документ вступит в силу через десять дней после его официального опубликования после подписания губернатором Иркутской области.