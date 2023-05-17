Штрафы до 50 тысяч рублей предусмотрены для предпринимателей за продажу энергетиков подросткам в Иркутской области

Штрафы до 50 тысяч рублей грозят предпринимателям за продажу энергетиков несовершеннолетним.

В Иркутской области ужесточено наказание за продажу энергетиков несовершеннолетним. Штрафы до 50 тысяч рублей грозят предпринимателям, в чьих торговых точках продали напитки детям и подросткам до 18 лет. Соответствующее решение принято на сессии Законодательного Собрания региона 17 мая. Заседание прошло под председательством спикера Александра Ведерникова.

Закон принят во втором чтении и касается безалкогольных тонизирующих напитков, которые содержат кофеин или другие тонизирующие компоненты в количестве, достаточном для обеспечения тонизирующего эффекта на организм человека.

Документ предусматривает штрафы для граждан в размере от 2 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей от 10 до 15 тысяч рублей, для юридических лиц – от 30 до 50 тысяч рублей. Закон вступит в силу через 10 дней со дня его опубликования.

Ранее депутаты Законодательного Собрания приняли закон, который определил круг субъектов предпринимательской деятельности, на которые будет распространятся соответствующее ограничение. Этот документ уже вступил в законную силу. Спикер регионального парламента Александр Ведерников прокомментировал, что депутаты будут контролировать исполнение законодательства.