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НовостиОбщество17 мая 2023 5:00

Штрафы до 50 тысяч рублей предусмотрены для предпринимателей за продажу энергетиков подросткам в Иркутской области

Такое решение приняли депутаты на сессии ЗС 17 мая 2023
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
Штрафы до 50 тысяч рублей грозят предпринимателям за продажу энергетиков несовершеннолетним.

Штрафы до 50 тысяч рублей грозят предпринимателям за продажу энергетиков несовершеннолетним.

В Иркутской области ужесточено наказание за продажу энергетиков несовершеннолетним. Штрафы до 50 тысяч рублей грозят предпринимателям, в чьих торговых точках продали напитки детям и подросткам до 18 лет. Соответствующее решение принято на сессии Законодательного Собрания региона 17 мая. Заседание прошло под председательством спикера Александра Ведерникова.

Закон принят во втором чтении и касается безалкогольных тонизирующих напитков, которые содержат кофеин или другие тонизирующие компоненты в количестве, достаточном для обеспечения тонизирующего эффекта на организм человека.

Документ предусматривает штрафы для граждан в размере от 2 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей от 10 до 15 тысяч рублей, для юридических лиц – от 30 до 50 тысяч рублей. Закон вступит в силу через 10 дней со дня его опубликования.

Ранее депутаты Законодательного Собрания приняли закон, который определил круг субъектов предпринимательской деятельности, на которые будет распространятся соответствующее ограничение. Этот документ уже вступил в законную силу. Спикер регионального парламента Александр Ведерников прокомментировал, что депутаты будут контролировать исполнение законодательства.