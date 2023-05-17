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НовостиОбщество17 мая 2023 5:10

Закон о гаражной амнистии принят в Иркутской области

Решение принято в окончательном чтении на сессии ЗС 17 мая 2023
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
Закон о «гаражной амнистии» принят в окончательном чтении на сессии ЗС.

Закон о «гаражной амнистии» принят в окончательном чтении на сессии ЗС.

Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области на сессии 17 мая, которая проходит под председательством Александра Ведерникова, рассмотрели во втором чтении проект закона о гаражной амнистии.

Теперь оформить землю под гаражами собственникам будет проще. Основными документами, подтверждающими право гражданина на бесплатную землю, станут членская книжка или справка кооператива. Достаточно будет сведений в этих документах о годе постройки гаража и о вносимых членских взносах и платежах.

Такое послабление коснется гаражей, которые были построены до 31 декабря 2004 года. Профильный комитет ЗС в рамках второго чтения одобрил поправки. Уточнены уполномоченные органы, перечень документов, сроки и формы их предоставления. Депутаты приняли закон во втором окончательном чтении.

Закон вступит в силу через 10 дней после его опубликования.

Гаражная амнистия в Иркутской области будет действовать до 1 сентября 2026 года.