Новые меры поддержки участников СВО приняты в Иркутской области

Новые меры поддержки участников СВО появятся в Иркутской области.

Участников специальной военной операции из Иркутской области поддержат еще больше. На сессии ЗС под председательством Александра Ведерникова.17 мая приняты новые меры поддержки. Так, участники СВО, ставшие инвалидами II и III групп при выполнении боевых задач, получат единовременную выплату на полное или частичное погашение ипотеки.

Председатель комитета по здравоохранению и социальной защите Александр Гаськов пояснил, выплаты можно направить на погашение ипотеки на первичное и вторичного жилья. Военнослужащие на это могут получить до миллиона рублей.

Кроме того, депутаты рассмотрели в первом чтении законопроект, который позволит участникам СВО получать дополнительные выплаты в 200 тысяч рублей при направлении в зону боевых действий, и такую же сумму за каждые полгода участия в спецоперации. Парламентарии продолжат работу над этой инициативой, предлагается ее скорректировать, чтобы распространить ее действие на участников частных военных компаний.

Вице-спикер Законодательного Собрания Иркутской области Лариса Егорова прокомментировала, что изменения, внесенные в апреле этого года в федеральный закон «О ветеранах», дают возможность присвоения статуса ветерана и инвалида боевых действий людям, заключившим контракт и имевшим иные правоотношения с организациями, содействующими выполнению задач спецоперации.