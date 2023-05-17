Ежемесячная выплата для детей-сирот в Иркутской области увеличена в 2 раза

В Иркутской области почти в два раза увеличат размер ежемесячной выплаты для детей-сирот.

В Иркутской области почти в два раза увеличен размер ежемесячной выплаты для детей-сирот. Изменения в соответствующий закон приняты во втором окончательном чтении на сессии ЗС 17 мая под председательством Александра Ведерникова.

Председатель комитета по социально-культурному законодательству Ирина Синцова рассказала, что необходимость корректировки областного закона связана с изменениями в федеральном законодательстве. Так, право на ежемесячную выплату получили дети, потерявшие обоих родителей или единственного родителя во время учебы. Размер пособия, который составлял 7 тысяч рублей, доведен до прожиточного минимума. В Иркутской области он равняется 13269 рублей.

Кроме того, 17 мая приняты законы, направленные на поддержку семей с детьми. Например, право на получение материнского капитала получили семьи при усыновлении третьего и последующих детей. Деньги могут быть направлены на улучшение жилищных условий, ремонт, покупку земельного участка, образование детей, развитие ребенка-инвалида, получение ежегодной денежной выплаты.

Получать маткапитал будут и семьи, в которых родился второй ребенок, начиная с 1 января 2024 года. Планируется маткапитал предоставлять и на второго, и на третьего ребенка.