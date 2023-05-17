В Иркутской области поймали курьера мошенников, обманувших пенсионеров на 700 тысяч Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Иркутской области полицейские задержали курьера мошенников, похитившего у пенсионеров почти 700 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел региона.

-В минувшие выходные в отделение полиции пришли двое пожилых - 74-х и 84-х лет. Они рассказали, что стали жертвами мошенников, - говорят в МВД. В обоих случаях жертвам звонили якобы сотрудники правоохранительных органов. Они рассказали, что их родственники - виновники ДТП. Чтобы тем избежать уголовной ответственности, нужно заплатить. Введенные в заблуждение пенсионеры передавали наличные прибывшему курьеру. Только после, спустя время, пенсионеры поняли, что их обманули.

Сейчас полицейские поймали курьера - 18-летнего жителя Братска. Он нашел такую "работу" через интернет.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.