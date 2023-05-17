Житель Забайкалья потерял 1,2 миллиона рублей при попытке купить авто через посредника Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Житель Читы потерял 1,2 миллиона рублей при покупке машины. Как оказалось, посредник, который ему помогал, оказался мошенником. Об этом пишет издание ИА ChitaMedia, ссылаясь на пресс-службу УМВД по Забайкалью.

-В отделение полиции пришел 30-летний мужчина, он рассказал, что просто хотел купить авто. С ним связался неизвестный, предложил быть посредником, - говорят в ведомстве.

Тогда он нашел подходящий вариант, организовал встречу, но при этом сам посредник на сделке отсутствовал - объяснил все занятостью.

Потерпевшему автомобиль понравился, и он перевёл деньги, но не напрямую владельцу, а посреднику. Вот только продавец не получил и рубля по итогу, тогда покупатель и пришел в отделение полиции с заявлением.

Заведено уголовное дело, говорят сотрудники правоохранительных органов.

Подробнее: https://chitamedia.su/news/1505858/?from=131