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НовостиОбщество17 мая 2023 8:27

Житель Забайкалья потерял 1,2 миллиона рублей при попытке купить авто через посредника

Заведено уголовное дело
Елена СИНИЦА
Житель Забайкалья потерял 1,2 миллиона рублей при попытке купить авто через посредника

Житель Забайкалья потерял 1,2 миллиона рублей при попытке купить авто через посредника

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Житель Читы потерял 1,2 миллиона рублей при покупке машины. Как оказалось, посредник, который ему помогал, оказался мошенником. Об этом пишет издание ИА ChitaMedia, ссылаясь на пресс-службу УМВД по Забайкалью.

-В отделение полиции пришел 30-летний мужчина, он рассказал, что просто хотел купить авто. С ним связался неизвестный, предложил быть посредником, - говорят в ведомстве.

Тогда он нашел подходящий вариант, организовал встречу, но при этом сам посредник на сделке отсутствовал - объяснил все занятостью.

Потерпевшему автомобиль понравился, и он перевёл деньги, но не напрямую владельцу, а посреднику. Вот только продавец не получил и рубля по итогу, тогда покупатель и пришел в отделение полиции с заявлением.

Заведено уголовное дело, говорят сотрудники правоохранительных органов.

Подробнее: https://chitamedia.su/news/1505858/?from=131