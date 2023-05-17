ВТБ: активность мошенников на майские праздники снизилась в 1,5 раза

Эксперты ВТБ зафиксировали снижение активности злоумышленников в отношении розничных клиентов в майские праздники. По данным банка, число обращений в контакт-центр и чат банка по темам, связанным с активностью мошенников, составило около 70 тысяч, что на 55% ниже апреля и 65% – пикового значения в марте.

С 1 по 14 мая ВТБ обработал 44 тысячи клиентских обращений по контактам с мошенниками через чат-бот, что ниже показателя за половину апреля на 42% и соответствует активности злоумышленников в новогодние праздники. Наиболее активным периодом по атакам на розничных клиентов стал первый рабочий день – 2 мая. Доля клиентов, обратившихся в банк с целью оспорить операции в результате мошеннических действий, за первые две недели мая также снизилась – на 28% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Подобная тенденция связана с активными мерами противодействия мошенничеству, которые ВТБ предпринимает для защиты средств клиентов.

«Пик мошеннической активности в этом году пришелся на март, когда мы зафиксировали 760 тысяч атак злоумышленников. В дальнейшем этот показатель последовательно сокращался, достигнув в майские праздники значений начала года. Банки постоянно модернизируют способы защиты клиентов от мошенников, в том числе – способы оформления кредитов, идентификацию в контакт-центре, условия денежных переводов, расширение перечня событий в рамках программы страхования от мошенничества. В результате объем кредитов, оформленных мошенниками во всех каналах обслуживания, снизился вдвое к пиковому значению этого года, а количество пострадавших клиентов в цифровых каналах уменьшилось на треть», — отметил Никита Чугунов, старший вице-президент, руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ.