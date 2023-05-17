ВТБ кредитует ООО «Монолитстрой» по программе промышленной ипотеки

ВТБ в Иркутской области предоставил ООО «Монолитстрой» кредит по программе промышленной ипотеки на сумму 40 млн рублей. Льготные средства предоставлены на 7-милетний срок для приобретения производственных помещений в г. Шелехов.

Полученное финансирование позволит компании расширить производственные мощности для выпуска запасных частей, комплектующих и агрегатов для машиностроения, цветной металлургии и строительства, механической обработки и лазерной резки цветных и черных металлов.

«ВТБ выступает проводником всех государственных программ поддержки на территории Иркутской области. Обладая высокой квалификацией в реализации проектов любой сложности, мы предлагаем нашим партнерам индивидуальные решения для поддержки и роста бизнеса в существующих условиях. Долгосрочное сотрудничество с предприятием позволит ООО «Монолитстрой» в перспективе реализовать инвестиционные цели и выйти на новый уровень развития», — отметила управляющий ВТБ в Иркутской области, вице-президент Александра Макарова.

«Инструмент промышленной ипотеки позволит нам существенно расширить производство на льготных условиях. После ввода в эксплуатацию новых цехов и оборудования наша компания планирует нарастить выручку более, чем в два раза, на 100 млн рублей в год», - отметил Константин Бавыкин, директор ООО «Монолитстрой».

Программа промышленной ипотеки предназначена существенно поддержать инвестиционную деятельность российского бизнеса. Условия позволяют региональным компаниям привлекать средства в сумме до 500 млн рублей на приобретение производственных площадей сроком до 7 лет по ставке до 5% годовых.