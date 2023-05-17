В Качугском районе завели дело о служебном подлоге из-за невыполненных работ на кладбище Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По материалам прокуратуры Иркутской области заведено уголовное дело о служебном подлоге при оплате работ по обустройству кладбища в Качугском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своих социальных сетях.

-По имеющимся данным, в мае прошлого года глава одного из муниципальных образований Качугского района заключил контракты на выполнение работ по обустройству кладбища. Работы финансировались из регионального бюджета. Было выделено 300 тысяч рублей, - говорят в ведомстве.

Заказчик принял работы и оплатил их через региональное министерство экономического развития и промышленности. Вот только позднее выяснилось, что работы не производились, а были выполнены еще ранее - в 2015 году.

Заведено уголовное дело. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.