В округе депутата Думы Иркутска Леонида Усова началась реставрация дороги

В Иркутске началась реставрация дороги от школы № 40 в сторону 18-го Советского переулка. Фото: Дума Иркутска

Реставрация дороги от школы № 40 в сторону 18-го Советского переулка началась округе депутата Думы города Иркутска Леонида Усова. Этот масштабный проект реализуется в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Планируется сделать новое дорожное полотно, тротуары, парковки и освещение. Так же будет увеличен радиус разворота на остановке «7-й микрорайон» (ул. Ярославского).

- Вместе с жителями мы надеемся на возможность запуска на маршруты новых низкопольных муниципальных автобусов, - отметил Леонид Усов. - Но это, конечно, все позже. А сегодня главная задача - качественно реализовать проект. Вместе с руководителем МУП «Иркутскавтодор» Василием Ефремовым прошли территорию реставрируемой части дороги и обсудили детали работ. Поблагодарил его за оперативность.

Работы начались в конце апреля, а это предполагает, что уже летом жители почувствуют комфорт при передвижении. Депутат намерен держать ход выполнения работ на контроле. По всем вопросам реконструкции жители могут обращаться по почте: okrug5irk@gmail.com.