Иркутская область переходит на электронный учет похозяйственных книг. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области началась реализация проекта по переходу органов местного самоуправления муниципальных образований на ведение электронных похозяйственных книг - так исполняется поручение губернатора региона Игоря Кобзева. Первыми испытывать работу системы будут Братский и Заларинский районы. В ближайшее время к проекту присоединятся Эхирит-Булагатский, Баяндаевский, Иркутский и Усть-Кутский районы.

- К 2024 году все муниципальные образования Иркутской области должны перейти на электронную систему учета и ведения похозяйственных книг, - уточнил руководитель службы ветеринарии региона Сергей Шевченко. – Это обеспечит оперативное формирование карточек личных подсобных хозяйств. Объединение базы данных с автоматизированной системой «Регагро» позволит иметь достоверную информацию по поголовью сельскохозяйственных животных, осуществлять поиск животного по идентификационному номеру для установления владельца.

В пилотных районах уже проведена работа по развертыванию соответствующего программного обеспечения, организовано техническое и обучение специалистов, осуществляется автоматическое объединение информации с данными службы ветеринарии. В Братском и Заларинском районах зарегистрировано 1,1 тыс. личных подсобных хозяйств, в которых занято 3,6 тыс. человек, насчитывается 6,1 тыс. земельных участков и 188 единиц техники.