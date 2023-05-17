Стратегия развития строительной отрасли и ЖКХ утверждена в Иркутской области. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Стратегия развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области на период до 2030 года с прогнозом на 2035 год утверждена председателем Правительства региона Константином Зайцевым. Документ разработан министерством строительства региона.

– Документ отражает основные направления и перспективы развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области, – рассказал Константин Зайцев.

В Стратегии определяются приоритеты, цели и задачи строительной отрасли и ЖКХ региона. Основная цель – обеспечить достижение к 2030 году национальных целей и стратегических задач, определенных указами Президента РФ. Намеченные мероприятия направлены на повышение комфортности и доступности жилья, улучшение качества городской среды, формирование высокотехнологичных, конкурентоспособных отраслей строительства и жилищно-коммунального хозяйства и другое.

В частности, в документе говорится о формировании новой градостроительной политики, восстановлении прав участников долевого строительства, развитии ипотечного кредитования и индивидуального жилищного строительства, сокращении непригодного для проживания фонда. Отдельное внимание уделено совершенствованию системы ценообразования в строительстве.