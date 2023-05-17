В Иркутске каркас учебного блока школы № 75 планируют возвести до конца июля

Каркас учебного блока школы № 75 планируют возвести до конца июля Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске продолжается строительство трехэтажного учебного блока начальной школы № 75 на 200 мест на улице Академической. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

-Каркас здания в планах возвести до конца июля. После этого подрядчик займется внутренними работами и внешней отделкой. В планах завершить работы на объекте к концу декабря, - говорят в администрации.

Сейчас график работ скорректирован, материалы имеются с достаточным запасом. Работы ведутся каждый день с 8.00 до 20.00. На стройплощадке трудится 50 человек.

На данный момент завершается возведение цоколя, ведется армирование первого этажа, подготовка к бетонированию колонн и стен, выполняется устройство теплоизоляции, внутренних инженерных коммуникаций.

Помимо этого, власти готовятся закупать оборудование, финансирование уже имеется.