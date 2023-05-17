Ремонт дороги на улице Братской идет в округе депутата Думы Иркутска Алексея Распутина

В Иркутске идет ремонт дороги на улице Братской. Фото: Дума Иркутска

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» идет ремонт дороги общего пользования на улице Братской. В порядок приводят участок от улицы Напольной до улицы 2-ой Аларской. Вместе с жителями за ходом работ следит депутат избирательного округа №22 Думы Иркутска Алексей Распутин.

В настоящее время рабочие устанавливают бордюрный камень, формируя тротуарные зоны. До 15 сентября 2023 года предстоит замена асфальта, обустройство тротуаров, светофора, остановочных пунктов, освещения. Стоимость работ составит около 90 млн рублей.

- Напомню, в прошлом году в рамках этого проекта в Рабочем завершили ремонт Плишкинского тракта и улицу Карбышева, - пояснил Алексей Распутин. - В 2021 году отремонтировали улицу Баррикад, участок от Маратовского кольца до улицы Ушаковской.

Вторая часть улицы Баррикад будет завершена после строительства теплового луча в предместье Рабочее.